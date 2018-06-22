США поддерживают экономические реформы Украины – Минфин США

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что Украина ощущает поддержку США.

Соединенные Штаты Америки придают высокое значение программам поддержки Украины и разделяют курс и ориентиры реформ, которые проводит украинское правительство.

Читайте такжеВР приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда

Согласно сообщению на сайте правительства, об этом сказал заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпас во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"У нас высокий уровень взаимного диалога, уже провели содержательные переговоры в Министерстве финансов, и у нас большие надежды на переговоры с вами. Мы поддерживаем ваше правительство на пути экономических реформ", - сказал Малпас.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что Украина ощущает поддержку США

"Мы чувствуем поддержку США и на внешнем уровне и в проведении внутренних реформ. Речь идет и о вопросах восстановления нашей территориальной целостности, и об экономических аспектах. Ожидаем новых возможностей нашего взаимодействия", - сказал премьер.

Во время разговора стороны затронули вопросы двустороннего взаимодействия и обсудили ход сотрудничества с международными финансовыми организациями, прежде всего, МВФ.

Как сообщал УНИАН, по информации Минэкономразвития, украинские производители могут серьезно рассчитывать на исключение из-под действия пошлин поставок в США стали и алюминия. В министерстве также подчеркнули, что США уже исключили ряд стран из-под действия пошлин, и Украина намерена стать одной из них. 8 марта президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении импортных пошлин на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%. По словам Трампа, пошлины не будут вводиться в течение 15 дней, и в это время США будут следить за реакцией своих торговых партнеров. Кроме того, Трамп отметил, что пошлины на импорт стали и алюминия из Мексики и Канады не будут действовать, пока ведутся переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).