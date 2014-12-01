В ЕИБ пообещали выделить Украине 3 млрд евро в течение трех лет

Об этом сообщил вице-президент ЕИБ Ласло Баранай во время подписания договора с компанией "Мироновский хлебопродукт", сообщает "Европейская правда".

"Мы начинаем амбициозную программу поддержки Украины. И планируем в течение трех лет выделить Украине около 3 млрд евро. Эти средства будут направлены не только органам госвласти и муниципалитетам, но и на поддержку частного бизнеса", - сказал он.

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Причем Баранай отметил, что до конца этого года банк намерен выделить Украине кредит в 1 млрд евро.

Стоит отметить, что утром 1 декабря банк подписал с украинским правительством договор о выделении Украине кредита 150 млн евро на модернизацию газопровода Помары-Ужгород" (в рамках софинансирования с ЕБРР и Укргазбанком).

Кредит на модернизацию МХП составит 85 млн евро.