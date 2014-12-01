Россия не может спасти рубль, пока дешевеет нефть - The Guardian

Рубль переживает самое большое падение с 1998 года, пишет Зеркало недели со ссылкой на The Guardian.

Российская валюта подешевела на 40% только в течение осени на фоне конфликта Кремля против Запада и Украины, а также падение цены на нефть.

Автор напоминает, что две трети заработков от экспорта России составляет именно продажа энергоносителей. Поэтому Москва после решения ОПЕК теряет серьезную часть своих финансов. Дефицит бюджета растет, а следовательно это давит и на национальную валюту.

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В это же время, по мнению обозревателя, в России были причины отпустить рубль в свободное падение. Поддержка со стороны "Центробанка" с помощью валютных вливаний была бы неэффективной тактикой, поскольку такие маневры только на непродолжительное время стабилизировали бы курс.

"Вмешательство, обычно, эффективно, если на рынке положительная тенденция, а рубль сейчас в токсичных обстоятельствах", - говорится в статье.

В это же время, падение рубля имеет и положительную сторону. Слабая валюта помогает поддержать рублевую стоимость запасов нефти в России на фоне падения цены барреля на международном рынке. В это же время, рубль действительно представляет серьезную угрозу в двух направлениях.

Пережде всего, валютный внешний долг Москвы растет. На сегодня он составляет около 200 миллиардов долларов. Кроме того, длительное удешевление национальной валюты заставит россиян закрывать счета в банках и скупать доллары и евро. Именно в этом поле рост доллара бьет по российской экономике.

В это же время, по мнению обозревателя, российские банки в лучшем положении, чем они были в 1998 году. А у Кремля еще есть валютные запасы, чтобы их в случае угрозы поддержать. Однако пока цена на нефть не стабилизируется, российские банки будут уязвимыми. Тем временем, сегодня долар в России перевалил за 49 рублей, евро взял планку в 61 рубль.

Падение рубля усилилось в четверг, 27 ноября, после решения ОПЕК не снижать действующие квоты на добычу нефти, после чего Brent упала ниже 75 долларов за баррель. Абсолютные максимумы (48,65 рубля за доллар и 60,27 рубля) были достигнуты 7 ноября, после чего рубль частично отыграл потери (до 45 рублей за доллар).

Напомним, сегодня рубль упал до исторического минимума, рухнул также российский рынок акций.