Кредиты ЕИБ будет обслуживать "Укрэксимбанк"

Об этом говорится в постановлении №679, размещенном на веб-портале правительства.

«Обслуживание кредитов, предоставленных для реализации инвестиционных проектов Европейским инвестиционным банком в соответствии с международными договорами Украины, осуществляет публичное акционерное общество «Государственный экспортно-импортный банк Украины», - говорится в постановлении.

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Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. Банк на 100% находится в собственности государства.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) создан в 1957 году, сегодня его акционерами являются 27 стран - членов ЕС. Главной целью банка является содействие достижению целей Европейского Союза путем долгосрочного финансирования надежных инвестиционных проектов.

Украина является крупнейшим реципиентом средств Европейского инвестбанка, аккумулировав порядка 44% всего кредитного портфеля финучреждения. В октябре текущего года ЕИБ заявил о планах реализовать в Украине в течение ближайших трех лет различные проекты на общую сумму порядка 3 млрд евро.

В рамках выполнения этой программы ЕИБ уже выделил кредит в размере 150 млн евро на реконструкцию 120-километрового участка магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород».