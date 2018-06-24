"Мы урегулируем эти вопросы": Трамп рассказал о торговых спорах с КНР

Трамп подчеркнул, что «не позволит Китаю получать выгоду за счет США».

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет урегулировать торговые споры с Китаем.

Об этом сообщает CBS News.

«В прошлом году мы потеряли $500 млрд в результате торговли с Китаем. Я думаю, что мы урегулируем эти вопросы, потому что у нас сложились очень хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином», — сказал Трамп.

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Он также подчеркнул, что «не позволит Китаю получать выгоду за счет США».

Ранее сообщалось, что Белый дом представил доклад об экономических действиях Китая, которые «угрожают технологиям и интеллектуальной собственности США и всего мира».