В Украине смогут печатать деньги по заказу других стран

Соглашение Нацбанка и Crane Currency даст возможность для размещения иностранных заказов на производственных мощностях украинского Банкнотно-монетного двора.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий и президент компании Crane Currency Аннемари Уотсон подписали договор о сотрудничестве в области изготовления денежных знаков, что дает возможность размещения иностранных заказов на производственных мощностях украинского Банкнотно-монетного двора.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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«Наш Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и, собственно, печати банкнот. В кооперации с Crane Currency мы готовы предложить весь свой опыт и производственные мощности для изготовления денежных знаков по заказу других стран», - сказал Смолий.

В то же время основным приоритетом для Банкнотно-монетного двора является производство национальной валюты, банкнотной бумаги для нее и отечественных ценных бумаг, добавили в Нацбанке.

Справка УНИАН. Crane Currency является известной мировой компанией и надежным партнером более чем 50 центральных банков (США, Великобритании, Швеции, Мексики, Нигерии, Малайзии, Индии и других), которым поставляет защищенные банкноты, банкнотную бумагу и защитные элементы. В частности, Crane Currency почти 140 лет поставляет банкнотную бумагу для изготовления валюты США.

Комбинированной опыт Crane Currency в сфере дизайна, производства бумаги и печати, а также долгосрочных партнерских отношений с центральными банками многих стран мира насчитывает более 200 лет.