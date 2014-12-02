Лагард: Падение цены на нефть угрожает росту российской экономики

Об этом

заявила в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, пишет РИА Новости.

"Это существенная угроза (для России), и не только с экономической точки зрения… она прибавляет хрупкости и уязвимости, и они знают это. Посмотрим, какова будет реакция (России)", — сказала Лагард. Среди других факторов ослабления российской экономики Лагард назвала западные санкции и падение обменного курса рубля.

Читайте такжеРоссия не может спасти рубль, пока дешевеет нефть - The Guardian

При этом Лагард сказала, что обеспокоена "геополитической угрозой от последних начинаний России".