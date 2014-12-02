Лагард: Падение цены на нефть угрожает росту российской экономики
02:31, 02 декабря 2014Финансы
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Падающие цены на нефть угрожают росту экономики РФ
Об этом
REUTERS
заявила в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, пишет РИА Новости.
"Это существенная угроза (для России), и не только с экономической точки зрения… она прибавляет хрупкости и уязвимости, и они знают это. Посмотрим, какова будет реакция (России)", — сказала Лагард. Среди других факторов ослабления российской экономики Лагард назвала западные санкции и падение обменного курса рубля.
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При этом Лагард сказала, что обеспокоена "геополитической угрозой от последних начинаний России".
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