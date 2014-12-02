МВФ: падающие цены на нефть добавят 0,8% роста развитым экономикам

Об этом заявила в понедельник в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, пишет РИА Новости.

"Вероятно, что будет дополнительно 0,8% роста для наиболее развитых экономик, поскольку все они являются импортерами нефти, вне зависимости от того, идет ли речь о США, Японии, Европе или Китае", — заявила Лагард.

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По прогнозам МВФ, в 2015 году мировая экономика вырастет на 3,3% на фоне замедления роста в развивающихся странах и стагнации в ЕС и Японии.

Цены на нефть продолжают падение в последние месяцы, опустившись с уровня выше 90 долларов за баррель до уровня ниже 60 долларов за баррель.