Госдолг Украины в мае сократился в долларовом эквиваленте на 1% - Минфин

В гривневом эквиваленте госдолг сократился на 1,38%.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за май 2018 года сократился в долларовом эквиваленте на 0,79 млрд долл., или на 1%, - до 76,26 млрд долл. по состоянию на 31 мая.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 27,97 млрд грн, или на 1,38%, - до 1,993 трлн грн.

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Согласно приведенным данным, по сравнению с показателем на начало текущего года объем госдолга снизился на 0,07% в долларовом эквиваленте и на 6,94% в гривневом эквиваленте.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11%, до 2,1 трлн - в гривневом эквиваленте.

Правительство планирует сократить уровень государственного и гарантированного государством долга Украины до 60% ВВП к 2020 году с 72% на конец 2017 года.