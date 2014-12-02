Темпы роста китайской экономики замедлятся в 2015 году до 7,2% - Банк Китая

"Правительство КНР скорее всего установит планку темпов роста ВВП на следующий год на уровне 7%. По этой причине китайские власти могут пойти на ряд стимулирующих мер, включая ввод налоговых льгот и 1-2 раза понизить норму обязательного резервирования с целью стимулирования экономического роста", - отмечается в документе.

Читайте такжеВ Китае стараются повысить доступность кредитов для своих компаний

При этом эксперты Банка Китая дают более оптимистичный прогноз и полагают, что даже при "сохранении перепроизводства в ряде отраслей темпы роста ВВП Китая в 2015 году составят не менее 7,2%". Этому будут способствовать бурное развитие сферы услуг, электронной коммерции, а также интернет-технологий, поясняется в докладе.

Согласно их прогнозам, по итогам текущего года темпы роста ВВП КНР составят 7,4%.

В Китае происходит постепенное замедление темпов роста национальной экономики. Так, в 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году - 9,2%, а в 2012 году - 7,8%. По итогам 2013 года темпы роста экономики Китая замедлились до 7,7%.

Напомним, в июне МВФ прогнозировал рост ВВП Китая в 2014 году на уровне 7,5%.