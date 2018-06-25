В Украине выросли активы работающих банков

На начало мая в Украине работало 82 банка, как и на начало года.

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за май 2018 года выросли на 3,325 миллиарда гривень, или на 0,3%, – до 1,312 триллиона гривень.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года активы работающих банков сократились на 24,462 миллиарда гривень, или на 1,8%.

Обязательства банков выросли на 0,3% в мае, но при этом сократились на 1,7% с начала года - до 1,153 триллиона гривень.

Капитал банков сократился на 0,1% в мае и на 2,9% с начала года - до 158,8 миллиарда гривень.

Также сообщается, что на начало июня в Украине работало 82 банка, как месяцем ранее, и на начало текущего года.

Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за 2017 год выросли на 80 миллиардов гривень, или на 6,4%, – до 1,336 триллиона гривень.