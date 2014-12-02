Эбола грозит экономикам Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии рецессией

По мнению аналитиков Всемирного банка, последствия лихорадки Эбола подтолкнут Гвинею и Сьерра-Леоне к рецессии в следующем году, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Agence France-Presse.

Потери для этих двух стран и Либерии от закрытия бизнеса и сокращения инвестиций значительно превысят $2 млрд в 2014-2015 годах, говорится в докладе банка.

Читайте такжеЧисло жертв лихорадки Эбола достигло 7000 - ВОЗ«Эпидемия пока не под контролем. Только сдерживание в сочетании с полноценными усилиями по финансовому оздоровлению могут помочь возродить деловую активность и вернуть доверие инвесторов, чтобы улучшить мрачные прогнозы», — говорится в документе.

Экономика Либерии теперь может вырасти только на 2,2% в этом году вместо прогнозируемых ранее 5,9%.