В Украине запустили оплату по отпечатку пальца

Для оплаты достаточно один раз "привязать" отпечаток к своей карте и расплачиваться в торговых точках, поддерживающих эту технологию.

Международная платежная система Visa, компания Mosst Payments и "ПриватБанк" запустили в Украине пилотный проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца.

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Как сообщила пресс-служба "ПриватБанка", первыми в Украине оплачивать свои покупки без наличных, карт и смартфонов смогли посетители фестиваля Belive в Киеве, оформившие карты Visa "ПриватБанка".

Как отметили в банке, для оплаты достаточно один раз "привязать" отпечаток к своей карте и расплачиваться в торговых точках, поддерживающих эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных.

По оценкам банка, технология будет интересна в первую очередь малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, так как принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.