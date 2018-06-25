Экосистемы или сырье: мировые кейсы против украинской действительности

Сегодня вектор развития бизнеса изменился, и вместо показателя генерируемой прибыли в оценке стоимости почти любой компании ключевым фактором стало наличие экосистемы. Что стоит за этим понятием, которое является относительно новым для Украины, зато активно распространяется в США, Европе и других развитых экономиках?

Во-первых, компании перестают рассматривать сами по себе гаджеты, как продукты. Вместо этого они все чаще используют понятия сервисов или опыта. Одним из тех, кто ввел такой подход в сферу крупного бизнеса, был Джеф Безос, глава Amazon и, на сегодняшний день, самый богатый человек в мире.

Стоит отметить, что компания начинала свою историю, как продавец книг. В 2007 она выпустила Kindle, который являлся, по сути, обычным устройством для чтения электронных книг. Тем не менее, Безос называл ее не гаджетом или девайсом, а именно сервисом. Ведь благодаря Kindle человек получал доступ к огромному числу книг в режиме реального времени. Также он мог читать журналы, блоги и другие материалы. Это – новый опыт и – внимание - своя, книжная экосистема.

Google выпускает свои модели смартфонов Pixel, но, по словам многих аналитиков, совсем не зарабатывает на этом. Потому что главная цель компании – это не продать вам девайс. Вместо этого Google хочет приобщить как можно больше людей к своей экосистеме

Но мир не стоит на месте, и с 2007 года многие корпорации переняли такой подход. Сегодня фирмам недостаточно просто зарабатывать деньги. Google выпускает свои модели смартфонов Pixel, но, по словам многих аналитиков, совсем не зарабатывает на этом. Потому что главная цель компании – это не продать вам девайс. Вместо этого Google хочет приобщить как можно больше людей к своей экосистеме. Пользуйтесь Gmail, поисковиком, смотрите YouTube и планируйте свой маршрут через Google Maps.

Уже делаете все это? Тогда закажите себе голосовой помощник Google Home. Конечно, если вы проживаете в США, потому что в Украине он пока не очень функционален. Тем не менее, на недавней презентации специалисты из Маунтин-Вью показали, как Google Home самостоятельно звонит в парикмахерскую, чтобы записать пользователя на стрижку. При этом человек на другом конце провода не понимает, что с ним говорит робот. Настолько мастерски помощник пародирует наши паузы и «хм» или «нуууу».

Но и это не все. Ведь Google еще занимается разработкой беспилотных автомобилей, реализует проект по распространению интернета при помощи воздушных шаров и пытается найти лекарство от смерти. Зачем компании, основной бизнес которой – поисковая реклама, нужны все эти активности? Дело в построении экосистемы, внутри которой люди смогут жить от рождения и до самой смерти.

Другой яркий пример – Apple. Сегодня капитализация компании составляет порядка 930 млрд долларов. Вполне реально, что яблочный гигант будет первым, кому удастся перевалить за триллион. Главная причина – это снова экосистема бизнеса. Пользователи iPhone покупают MacBook, умные часы и iPad. Для работы они предпочитают iMac. При схожей цене с другими девайсами, вместе они обеспечивают невероятный комфорт от использования, для которого не нужно прибегать к дополнительным настройкам. Он проявляется в деталях – не нужно синхронизировать заметки, страницы в браузере или по несколько раз вводить пароль от Wi-Fi. Все эти мелочи вместе создают одну единую систему, при которой человек платит за телефон $1000+, потому что в эту цену получает не просто гаджет, но доступ к экосистеме Apple.

Есть кейсы и среди развивающегося мира. Чего только стоит любимый многими бренд Xiaomi. Сегодня это один из глобальных лидеров рынка смартфонов. А еще компания делает телевизоры, колонки, самые продаваемые в мире фитнес-трекеры, ноутбуки, кроссовки, зонтики, сумки и многое другое. Однажды попав в сети компании, человек может удовлетворять в рамках ее экосистемы самые разные потребности. Как результат, IPO китайского гиганта по праву считают самым ожидаемым бизнес-событием 2018 года, а его оценка, вероятно, перевалит за 100 млрд.

Десять-пятнадцать лет назад Украина росла на экспорте зерна и металлов. Глобальная конъюнктура позволяла стране относительно процветать и развиваться. Но этого не происходит сегодня и, очевидно, так не будет завтра

Что в этом разрезе делает Украина? Пока мы на 35% экспортируем аграрное сырье. Еще около 35% – это сырье или полуфабрикаты промышленного производства. Десять-пятнадцать лет назад Украина росла на экспорте зерна и металлов. Глобальная конъюнктура позволяла стране относительно процветать и развиваться. Но этого не происходит сегодня и, очевидно, так не будет завтра. Важно понимать, что даже финальные продукты вроде гаджетов, транспортных средств или контента, скоро превратятся лишь в топливо для развития и поддержания экосистем.

В итоге, получается парадоксальная ситуация – стоимость некоторые брендов, таких как Apple или Google, превосходит ВВП Украины. Причем мы говорим именно о бренде – названии компании, ее логотипе и всех тех мыслях и эмоциях, которые эти вещи вызывают у людей при упоминании. Тогда как целиком корпорации оцениваются в 5-8 раз больше того, что наша страна может произвести за год.

Хотя, если разобраться, ситуация не такая уж и удивительная. В современном мире мало кого интересуют даже гаджеты. Нельзя произвести телефон и продать его тиражом в десятки миллионов копий, если не предоставить людям дополнительной ценности.

С другой стороны, оценки копаний, близкие к триллиону долларов, возникают «из воздуха». Потому что основная ценность, которую видят инвесторы – это именно связи и пользователи.

Как Украина может использовать эти обстоятельства в свою пользу? Нам нужно применить мировой опыт, главным образом, состоящий из двух компонентов – свободный доступ к капиталу и поддержка инноваций через технологические парки, специальные налоговые режиме и так далее. Тогда украинская изобретательность выйдет из гаражей и кухонь, чтобы направиться в бизнес, где она сможет производить экосистемы – главный коммерческий источник добавочной стоимости 21 века.

Максим Праздников, экономический эксперт