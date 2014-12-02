Евразийский экономический союз намерен отказаться от доллара и евро

На территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него вошли Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения) могут запретить межстрановые операции в долларах и евро, пишут "Известия".

Переход на расчеты только в национальных валютах (рубли, белорусские рубли, тенге, драм) должен произойти к 2025–2030 году. Такое предложение содержится в проекте концепции развития платежных систем на территории ЕАЭС — об этом сообщил «Известиям» председатель совета директоров Национального платежного совета (НПС), вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев.

Читайте такжеКазахский политолог: "В Украине решается судьба не только ее самой, но и всего постсоветского мира"В пятницу, 28 ноября, на совещании по развитию платежных систем и инфраструктуры ЕАЭС в Казани он представил детали своего предложения; НП «НПС» участвует в разработке концепции.

Как говорит Мурычев, концепция предполагает создание инфраструктуры общего платежного пространства стран-участниц, позволяющего проводить платежи с учетом совместимости национальных карточных систем, в том числе создаваемой российской национальной системы платежных карт (НСПК) и ныне функционирующих систем «Белкарт» (Беларусь) и Armenian Card (ArCa). Также в документе предлагается отказаться от хождения доллара и евро на территории ЕАЭС.

Договор об образовании ЕАЭС подписан 29 мая 2014 года в Астане, это следующая стадия развития Таможенного союза: цель ЕАЭС — свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между странами, а также координация политики в ключевых отраслях экономики — энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. Известно, что к 2025 году члены союза намерены создать финансовый регулятор (в Алма-Ате), который позволит контролировать проведение единой макроэкономической и антимонопольной политики. Договор вступит в силу 1 января 2015 года. Кроме того, Киргизия заявила о намерении присоединиться к ЕАЭС с этой даты. На ЕАЭС приходится пятая часть мировых запасов газа и почти 15% нефти.

В Совете Федерации поддержали идею отказа от доллара и евро в расчетах на территории ЕАЭС.

По словам директора департамента международного бизнеса и финансовых институтов Бинбанка Юрия Амвросиева, на реализацию проекта по отказу от доллара и евро уйдут годы, так как нужно решить море технических, инфраструктурных и экономических вопросов — расчетные системы и базы, взаимные товарные потоки.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий уверен, что российские предприятия вряд ли будут счастливы получать от партнеров зайчики, тенге или драмы.

"Во-первых, наши предприятия будут нести дополнительные валютные риски по слабым валютам, — скептичен собеседник. — Во-вторых, они будут нести дополнительные издержки конвертации, связанные с существенно меньшей ликвидностью этих экзотических валют".