Фонд гарантирования решил продлить ликвидацию двух банков

Ликвидация банка "Киев" продлена на два года - до 12 июля 2020 года, банка "Михайловский" - на год, до 24 июня 2019 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил продлить сроки ликвидации банков "Киев" и "Михайловский".

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Согласно сообщению на сайте фонда, ликвидация банка "Киев" продлена на два года - до 12 июля 2020 года, банка "Михайловский" - на год, до 24 июня 2019 года.

Согласно сообщению, продлеваются полномочия ликвидатора банка "Михайловский" Александра Волкова, банка "Киев" Кичука Олега.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации национализированного в 2009 году банка "Киев" в связи с присоединением его активов и обязательств к государственному "Укргазбанку" 26 июня 2015 года. НБУ признал банк "Киев" неплатежеспособным 24 февраля 2015 года.

Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая 2016 года поздно вечером.

Накануне введения временной администрации банк "Михайловский" заключил договоры факторинга с финансовыми компаниями "Фагор" и "Плеяда", согласно которым уступил права требования по своим кредитам. Впоследствии Фонд гарантирования признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытаются отстаивать свои интересы через суд.

12 августа 2016 года Нацполиция сообщила о вручении подозрения и аресте экс-главы правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко, который подозревается в хищении 870 миллионов гривень и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.