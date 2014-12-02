НБУ будет списывать деньги со счетов банков-должников и переводить залоги в свою собственность

Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора постановлении НБУ от 27 ноября №752, которым изменяется положение о регулировании Нацбанком ликвидности банков.

«Национальный банк имеет право со дня возникновения просроченной задолженности банка осуществлять списание средств с корреспондентского счета банка и его филиалов, работающих в СЭП по отдельным корреспондентским счетам (далее – корреспондентский счет). Если нет (не достаточно) средств на корреспондентском счете банка, то Национальный банк принимает меры по удовлетворению в полном объеме своих требований по операциям регулирования ликвидности в соответствии с заключенными договорами и требованиями законодательства Украины, в том числе путем продажи предмета залога (операции) и/или перевода его по справедливой стоимости в свою собственность», – говорится в документе.

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Постановлением предусмотрено, что осуществление таких мер не исключает возможности бесспорного списания средств с банковских счетов до полного погашения всей задолженности банка.

Также исключен пункт, согласно которому Нацбанк может проводить с банками операции обратного РЕПО (продажа гособлигаций с обратным выкупом) и осуществлять эмиссию собственных долговых обязательств на соответствующий период.

Помимо этого, установлено, что регулятор не применяет штрафных санкций за нарушение экономических нормативов, лимитов валютной позиции или порядка формирования обязательных резервов к проблемным банкам.

Постановление вступает в действие сегодня, 2 декабря.

Ранее УНИАН сообщал, что НБУ обещал поддержать «VAB Банк» и другие системные банки.

Также сообщалось, что политическая неопределенность в стране спровоцировала отток вкладов из банков, который за январь-октябрь составил 12,6% по гривневым депозитам и 23,2% – по валютным. По итогам аналогичного периода прошлого года гривневые депозиты выросли на 23,2%, валютные – снизились на 0,1%.

Для поддержки ликвидности банков Нацбанк предоставляет банкам кредиты рефинансирования через постоянно действующую кредитную линию овернайт и еженедельные тендеры по предоставлению кредитов. Объем кредитов рефинансирования в январе-октябре составил 152,2 млрд грн, что в 4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В результате оттока вкладов Нацбанк с начала года признал неплатежеспособным 31 банк и следом Фонд гарантирования ввел в эти банки временную администрацию. По информации участников рынка, еще ряд финучреждений не выполняют своих обязательств перед клиентами по возврату депозитов и проведению платежей, поэтому могут пополнить этот список.