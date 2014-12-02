США пригрозили России расширением санкций уже за сделки с Ираном

США могут расширить санкции в отношении РФ, если сделки Москвы и Тегерана будут противоречить введенным Вашингтоном санкциям против Ирана, заявила представитель Госдепартамента США Джен Псаки, передает ПРАЙМ.

"Мы знаем о переговорах между Россией и Ираном, которые касаются различных областей экономического сотрудничества. Мы будем продолжать следить за развитием этих дискуссий, касающихся перспектив их сотрудничества. Мы не знаем конкретные детали переговоров. Если будут подозрения о том, что договоренности являются санкционными, мы будем действовать, но пока мы не можем (делать это) абстрактно", — сказала Псаки.

Читайте такжеДепутат ЕП: если РФ не будет действовать адекватно, санкции пересмотрятНа данный момент в отношении Ирана действует целый ряд санкций, которые были введены в разные годы США и ЕС, а также по линии СБ ООН.

В ноябре 2013 года в Женеве "шестерка" международных посредников и Иран договорились подготовить соглашение, которое гарантирует исключительно мирный характер ядерной программы Тегерана в обмен на полное снятие санкций.

При этом в январе 2014 года, согласно женевским договоренностям, ЕС приостановил действие ряда санкций. В августе то же самое предприняли США. При этом ряд конгрессменов США в данный момент выступает за усиление санкций в отношении Тегерана.

Под действие санкций могут попасть и государства, осуществляющие сделки по импорту иранской нефти.

В начале 2014 года агентство Reuters сообщало, что Москва и Тегеран якобы обсуждают вопрос о поставке в Россию до полумиллиона баррелей иранской нефти в день в обмен на оборудование и товары. Сумма сделки может достигнуть 20 млрд долларов.

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев ранее заявлял, что вопрос экспорта зерна в Иран в обмен на нефть поднимался на переговорах в Тегеране. При этом он не назвал ни точных дат, ни объемов сделки, отметив лишь, что взаимные поставки начнутся "в ближайшее время".