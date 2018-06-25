Объем контрабанды в Украину составляет минимум 150 миллиардов гривень - Острикова

В Украине, как и во всех цивилизованных странах мира, контрабанда товаров широкого потребления декриминализована.

Объем контрабанды товаров широко потребления в Украину составляет, по самым консервативным оценкам, 150 млрд гривен. Об этом заявила Татьяна Острикова, председатель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствование Таможенного кодекса Украины Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.

По ее словам, Институт социально-экономической трансформации оценил объем ежегодной контрабанды в 75 млрд гривен, сопоставив данные Евростата об экспорте и украинской статистической службы о ввозе. «Разница, которая потерялась на границе – это и есть контрабанда через границу с ЕС. А учитывая, что, например, Китай не раскрывает нам информацию, о реальных объемах товара которые идут в контейнерах из КНР в порт Одесса, то изначальную цифру нужно умножить минимум, - минимум! - на два», - сказала она, подчеркнув, что объем нелегального и полулегального ввоза можно определить только околонаучными методами.

Она отметила, что «решительно поддерживает, что правительство наконец начало наступление на контрабанду», однако по ее словам в этом процессе нужно полагаться на общемировые неоднократно оправлявшие себя практики: построение сильной таможенной администрации, предотвращение самой возможности реализации незаконно ввезенного товара на внутреннем рынке, внедрение эффективного пост-аудит контроля.

Она напомнила, что в Украине, как и во всех цивилизованных странах мира контрабанда товаров широкого потребления декриминализована. «Уголовная ответственность предусмотрена при контрабанде оружия, оружия, психотропных веществ, наркотиков - товаров, которые запрещены к свободному обращению. То есть это не преступление, а экономическое правонарушение и наказывать надо рублем, что и прописано у нас в таможенном кодексе», - сказала Острикова.

Напомним, что 20 июня на заседании Кабмина была презентована программа «Украина без контрабанды», которая будет действовать до 1 января 2019 года. Она предусматривает перекрытие 10 основных схем контрабанды (Серый импорт топлива, машины якобы «порожняки», использование жителей приграничных сел, банальное взяточничество на местах, занижение таможенной стоимости и так далее). Ранее министр МВД Арсен Аваков оценил эффект от реализации этой программы в 4 млрд долл дополнительных поступлений в бюджет.