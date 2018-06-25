В Минфине заверили, что дефолт Украине не грозит

По ее словам, правительство даже не рассматривает сценарий прекращения сотрудничества с МВФ.

В Украине не будет дефолта, и правительство даже не рассматривает сценарий прекращения сотрудничества с ключевым кредитором Международным валютным фондом.

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Об этом заявила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов.

"Не будет у нас дефолта, и он точно нам не нужен. Все случаи дефолтов, если это не были так называемые технические дефолты, когда страна входит в реструктуризацию своих обязательств, - это очень плохо", - сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что правительство даже не рассматривает сценарий прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Мы все делаем для того, чтобы все вопросы согласовать. И я надеюсь, что это будет в ближайшее время, и до осени мы получим следующий транш", - добавила Маркарова.

Также она сообщила, что в этом году не будет секвестра (сокращения расходов) госбюджета, так как есть четкие тренды, что бюджет будет выполнен, и четкое представление, что для этого необходимо предпринять.

"Будет ли пересмотр бюджета в этом году – покажет время, но секвестра точно не будет", - заверила Маркарова.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиарда долларов.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству требуется пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.

По информации Министерства финансов, объем предстоящих выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу на 2018-2020 годы по состоянию на 18 июня составил 937,52 миллиарда в гривневом эквиваленте (35,5 Миллиарда долларов по текущему курсу НБУ).

Доходы государственного бюджета в январе-мае составили 369,697 миллиарда гривень, что на 0,6% ниже плана на этот период.