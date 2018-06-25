Гройсман в честь Дня таможни пообещал жестко исправлять недостатки системы

Премьер отметил, что ему нужна помощь профессионалов, которые интересы государства ставят выше интересов собственного кармана.

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил таможенников с их профессиональным праздником и пообещал жестко исправлять все недостатки системы.

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Об этом премьер написал на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня День таможенной службы Украины. Действительно искренне поздравляю тех честных таможенников, которые борются с контрабандой и профессионально выполняют свои обязанности.Обещаю, мы будем очень жестко исправлять все недостатки системы и построим Украину без контрабанды", - написал он.

Премьер отметил, что ему нужна помощь профессионалов, которые интересы государства ставят выше интересов собственного кармана.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые "пиджаки"), которая по частям переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого "шестого" метода расчета таможенной стоимости, который является наименее определенным и позволяет скрывать "серый" импорт; использование офшорных компаний, когда через симуляцию нарушений и дальнейшее решение суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом "Евро-4". Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае "черного" импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 миллиардов гривень.