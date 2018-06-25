Нацбанк возобновил продажу валюты

Со второй половины апреля текущего года регулятор только покупал валюту.

Национальный банк Украины в июне возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке и за период с 11 по 23 июня продал 57,5 миллиона долларов.

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Согласно данным на сайте НБУ, со второй половины апреля текущего года – с 16 апреля по 11 июня - регулятор только покупал валюту.

В то же время, показатель покупки валюты пока превышает ее продажу – на 12,5 миллиона долларов с начала июня и на 1,263 миллиарда долларов с начала года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк за январь-май пополнил международные резервы Украины на межбанковском валютном рынке на 1,241 миллиарда долларов.

Международные резервы Украины на 1 июня 2018 года составили 18,120 миллиарда долларов, что на 2,5% ниже показателя на начало года.