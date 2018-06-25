Треть украинских банков продолжают нарушать нормативы - НБУ
16:48, 25 июня 2018Финансы
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Некоторые банки нарушают сразу несколько нормативов.
Украинские банки продолжают нарушать нормативы НБУ / фото УНИАН
В Украине 31 из 82 работающих банков по состоянию на 1 июня 2018 года нарушали нормативы Национального банка Украины.
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Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, некоторые банки нарушают сразу несколько нормативов.
В том числе 2 банка нарушают нормативы капитала, 2 банка – ликвидности, 17 банков – кредитных рисков, 18 банков – кредитования связанных лиц, 9 банков – валютной позиции.
Также сообщается, что все нормативы НБУ в полной мере выполняют 51 из 82 банков.
Как сообщал УНИАН, в Украине 31 из 82 работающих банков по состоянию на 1 апреля 2018 года нарушали нормативы НБУ, в том числе некоторые финучреждения нарушали сразу несколько нормативов.
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