Генпрокуратура завела дело против Гонтаревой за манипуляции с курсом

Печерский суд обязал Генпрокуратуру начать расследование в отношении главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, сообщает ТСН.

Ее подозревают в манипулировании курсом валют, что повлекло убытки стране. Истцом в деле выступил киевский адвокат Ростислав Кравец. Это его третий иск против Гонтаревой, предыдущие два суд отклонил.

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Как заявил в своем иске Кравец, сначала по более низкому курсу НБУ продал на межбанке 69 миллионов долларов, а через несколько дней он купил 35 миллионов дешевле. Таким образом на каждом откупленном долларе НБУ потерял 19 копеек, считает адвокат.

Наказание по статье, по которой возбудили дело, предусматривает до 8 лет заключения.

Напомним, вчера СМИ сообщали, что Гонтарева собирается подать в отставку уже на этой неделе.