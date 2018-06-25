Завтра доллар подешевеет: курсы от Нацбанка
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2617,3625 (25 июня – 2623,8901)
100 EUR – 3062,3141 (25 июня – 3056,3072)
10 RUR – 4,1579 (25 июня – 4,1491)
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Как сообщаел УНИАН, 25 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,16/26,18 гривни/доллар.
По сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 4 копейки.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,49/30,51 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1736 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 548 сделок на сумму 354,14 миллиона долларов.