Белорусский госбанк снова пытается купить украинскую "дочку" Сбербанка

Первый раз "Паритетбанк" подал заявку на покупку украинской "дочки" "Сбербанка" 21 декабря 2017 года.

Белорусский государственный "Паритетбанк" после отказа ему в приобретении существенного участия в украинской дочерней структуре российского государственного "Сбербанка" в марте, снова подал документы в Национальный банк Украины для приобретения финучреждения.

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Об этом сообщается на сайте "Паритетбанка".

"У нас было достаточно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора Украины и надлежащим образом подготовиться к участию в сделке, – приводятся в сообщении слова главы правления банка Сергея Белова. – Решение о втором туре переговоров было принято наблюдательным советом банка и является логичным продолжением инвестиционной стратегии развития "Паритетбанка".

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года белорусский государственный "Паритетбанк" направил пакет документов в Национальный банк Украины для согласования покупки 100% акций украинской дочерней структуры российского государственного "Сбербанка".

В марте 2018 года Нацбанк отказал "Паритетбанку" в приобретении им существенного участия в украинской "дочке" "Сбербанка". Такое решение было принято в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.

Справка УНИАН. "Паритетбанк" основан в 1991 году и занимает 15-е место в Республике Беларусь по размеру активов. Основным акционером финучреждения является Республика Беларусь (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2500 частным лицам.

Дочерний банк российского "Сбербанка" в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов.