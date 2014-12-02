Россия скатится в рецессию уже в начале следующего года

По его словам, в четвертом квартале 2014 года рост ВВП в годовом исчислении будет либо нулевым, либо покажет небольшое снижение, сообщает Прайм.

"В первом квартале мы ожидаем снижения, прежде всего в силу падения спроса", - сказал Ведев. При этом в четвертом квартале 2014 года динамика ВВП с очисткой от сезонного фактора может остаться в положительной зоне, считают в МЭР.

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Ведомство рассчитывает, что в 2014 году рецессии удастся избежать.

Ведев согласился с предположением, что в середине 2015 года российская экономика может найти дно и "оттолкнуться".

"Возможно, следующий год станет разворотным и станет нижней точкой бизнес-цикла", - пояснил журналистам глава департамента сводного макроэкономического прогнозирования МЭР Кирилл Тремасов.

"Мы не ждем, что нисходящий тренд, в котором мы находимся уже три года, будет продолжительным", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что рубль может продолжить падение ниже рекордных отметок ноября. Факторами давления на рубль остаются спрос на валюту под погашение внешних займов в условиях западных санкций и негативная динамика нефтяных цен.