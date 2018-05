«ПриватБанк» признан лучшим украинским банком 2014 года - рейтинг британского журнала

«ПриватБанк» признан лучшим украинский банком 2014 года в рейтинге “Банк года” самого авторитетного в мире финансового журнала The Banker, сообщила пресс-служба банка.

Как сообщает The Banker в своем декабрьском выпуске, «ПриватБанк» был признан “Банком года 2014” в Украине благодаря усилиям, которые позволили банку адаптироваться к условиям политической нестабильности в стране и военных действий на Востоке Украины.

«С начала 2014 года из-за кризиса между Россией и Украиной, банки оказались в непростой ситуации, связанной с оттоком депозитов из-за нестабильности экономической ситуации и снижения обменного курса гривни, - отмечает The Banker. – «ПриватБанк», однако, справился с этой проблемой, предлагая специальные бонусные программы для лояльных вкладчиков, и одновременно ужесточив кредитные скоринговые модели с целью улучшить качества кредитного портфеля банка».

“Трудно планировать обычную деятельность банка в условиях военных действий”, - говорит в интервью The Banker председатель правления "ПриватБанка" Александр Дубилет. - Тем не менее, несмотря ни на что, для нас важно продолжать технологическое развитие. Передовые технологии позволяют нам снизить затраты на банковское обслуживание и таким образом снизить себестоимость услуг для клиентов”.

По данным экспертов журнала, «ПриватБанк» в 2014 году стал одним из немногих банков в Украине, который продолжил поддержку предприятий и населения за счет альтернативных прямому кредитованию с использованием дорогих ресурсов программ “Гарантированные платежи” для юрлиц и “Оплата частями” для физлиц. Существенной поддержкой для 4,5 миллионов клиентов банка - владельцев зарплатных карт стала акция "ПриватБанка" по доплате 5% от суммы заработной платы, потраченной на безналичную оплату покупок.

Одной из главных причин успешной работы украинского банка, по признанию The Banker, стала его ориентация на технологические инновации. В этом году банк представил первый в мире бесконтактный “облачный” электронный кошелек, который базируется на системе электронного банкинга Приват24. По состоянию на 1 июля 2014 года Интернет-банкингом «ПриватБанка» пользуются более 9,2 миллиона клиентов, что является значительный результатом даже для европейских финансовых рынков.

Эксперты ведущего журнала финансовой индустрии The Banker (входит в группу The Financial Times) ежегодно определяют «Банк года» среди финансово-кредитных организаций 150 стран мира. В этом году на престижную награду претендовало более 530 банков мира. Все банки оценивались по группе критериев, среди которых как качественные показатели (прибыльность, качество активов и финансовая устойчивость), так и количественные (крупные привлечения капитала, сделки M&A, внедрение новых технологий, продуктов или бизнес направлений).