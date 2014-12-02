Нацбанк пообещал наказывать банки-нарушители нормативов обязательного резервирования

Об этом сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.

Нацбанк напоминает, что намерен изменить порядок формирования нормативов обязательного резервирования средств банками.

«Регулятор будет строго следить за соблюдением банками нормативов обязательного резервирования и принимать жесткие меры воздействия к их нарушителям», - говорится в сообщении.

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В то же время, регулятор напомнил, что штрафные санкции за нарушение нормативов обязательного резервирования не будут применяться к проблемным банкам.

Что касается нового порядка резервирования, то Нацбанк разъяснил, что общая сумма резервов останется практически неизменной, в то время как ставка резервирования по гривневым и валютным вкладам будет унифицирована, а также будут резервироваться 50% средств в кассе банка.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк разработал новый порядок формирования обязательных резервов для банков, в рамках которого резервирование по гривневым вкладам будет проводиться банками наравне с резервированием по валютным, в том числе нормы резервирования по срочным средствам установлены на уровне 3%, по средствам до востребования – 6,5%.

По информации участников рынка, корректирование норм резервирования позволит банкам повысить ставки по валютным вкладам и таким образом приостановить отток валютных депозитов. Одновременно включение гривневых средств в резервы позволит «связать» излишнюю ликвидность банков и снизить спекулятивное давление на валютный рынок и курс национальной валюты.