В Киеве вкладчики VAB Банка перекрыли движение по улице Грушевского (фото)
13:23, 02 декабря 2014Финансы
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Митингующих около 30 человек. Они требуют национализации банка, люстрации руководства НБУ и возвращения вкладов
Правоохранительные органы пока никак не реагируют на митингующих / Фото: Наталья Непряхина
В Киеве вкладчики VAB Банка перекрыли движение по улице Грушевского в районе Верховной рады, передает корреспондент А'.
Митингующих около 30 человек. Они требуют национализации банка, люстрации руководства НБУ и возвращения вкладов.
Правоохранительные органы пока никак не реагируют на митингующих.
Как сообщалось, 21 ноября в VAB Банк была введена временная администрация.
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