В Киеве вкладчики VAB Банка перекрыли движение по улице Грушевского (фото)

В Киеве вкладчики VAB Банка перекрыли движение по улице Грушевского в районе Верховной рады, передает корреспондент А'.

Митингующих около 30 человек. Они требуют национализации банка, люстрации руководства НБУ и возвращения вкладов.

Правоохранительные органы пока никак не реагируют на митингующих.

Как сообщалось, 21 ноября в VAB Банк была введена временная администрация.

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