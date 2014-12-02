Рубль снова падает из-за неутешительных перспектив российской экономики

Рубль ушел вниз на полуденных торгах вторника после обновленного пессимистичного прогноза Минэкономразвития, предполагающего падение экономики РФ и высокий курс доллара в 2015 году. Ранее российская валюта показывала укрепление, приходя в чувство после бешеной волатильности понедельника, сообщает Reuters.

К 13.30 мск пара доллар/рубль расчетами "завтра" торговалась вблизи отметки 52,46, что на 2,5 процента выше предыдущего закрытия.

Евро к этому времени набрал 2,3 процента, подорожав до 65,38 рубля.

Бивалютная корзина растет на 1,39 рубля и оценивается в 58,32 рубля.

Влияние на котировки по-прежнему оказывают относительно небольшие реальные физические потоки, приводящие к существенным изменениям котировок в условиях крайне тонкого валютного рынка.

В представленном во вторник обновленном макроэкономическом прогнозе Минэкономики ожидает падения ВВП в 2015 году на 0,8 процента, тогда как ранее прогнозировало рост на 1,2 процента.

Прогноз среднегодовой цены на нефть Urals в 2015 году снижен до $80 за баррель со $100, курса рубля - до 49,0 за доллар с 37,7.

"Пересмотр экономического прогноза был ожидаем, но для кого-то он мог стать неприятным сюрпризом, вынудившим купить валюту или же закрыть валютный шорт. И конечно, оптимизма на рынке поуменьшилось", - сказал дилер крупного российского банка.

"Дальше продолжаем отслеживать нефть - похоже, для всех психологической точкой выступает $70 за баррель: если ниже неё, то рубль опять камнем вниз до новых интервенций ЦБ", - предположил он, одновременно отметив возможность укрепления рубля против доллара до 47-48 в случае восстановления нефти к $80 за баррель.

Утром же рубль торговался в плюсе - на его стороне были восстановление нефти с многолетних минимумов и позитивная динамика сырьевых и развивающихся валют, однако, помимо новостей от Минэкономразвития, нисходящую динамику рублю вернула еще и локальная корпоративная покупка валюты, отмеченная дилерами.

Читайте такжеРоссия не может спасти рубль, пока дешевеет нефть - The Guardian"Сейчас покупка $200-300 миллионов приводит к росту валюты на 30-40 копеек, в целом рынком сейчас управляют денежные потоки, было желание увидеть валюту пониже, но, видимо, кто-то решил покупать (валюту) не дожидаясь дальнейшего её снижения", - сказал Павел Демещик из банка "ИНГ Евразия", объясняя замедление позитивных утренних тенденций у рубля.

По его мнению, помимо денежных потоков, основным фактором влияния на рубль останется цена на нефть.

"Сейчас все внимание приковано к цене на "черное золото". Если нефть продолжит снижение, то рубль может продолжить обновлять минимумы", - считают аналитики банка "Нордеа".

По оценке Владимира Тихомирова из компании БКС, дно нефтяных цен может находиться на уровне $60 за баррель, "при котором справедливый курс доллара составляет 55 рублей".

"Банк России вчера вышел на валютный рынок с интервенциями, продав около $500 миллионов. Действия регулятора внесли ясность в формулировку "угроза финансовой стабильности", и теперь валютные трейдеры имеют более четкое представление о том, когда ожидать интервенции", - считает Тихомиров из БКС.

Отчитаться об интервенциях, если они действительно были в понедельник, регулятор должен завтра утром.

Рисками для рубля по-прежнему остаются неопределенная реакция населения на превышение долларом отметки в 50 рублей, а также возможное расширение неспекулятивного спроса на валюту в текущем месяце.

В декабре предстоят крупные, более $33 миллиардов вместе с процентами, погашения кредитов в условиях западных санкций, тогда как один из основных источников валютной ликвидности - регулярные интервенции - Центробанк отменил в начале ноября.

К интервенциям же, аналогичным вчерашним, регулятор обязался прибегать лишь в случае чрезвычайных ситуаций, угрожающих финансовой стабильности.