С момента ввода в оборот гривня обесценилась в 14 раз

По оценкам регулятора, если сравнить с 1996 годом, покупательная способность 1 гривни сегодня составляет около 7 копеек.

Покупательная способность национальной валюты Украины с момента введения ее в обращение в 1996 году снизилась в 14 раз.

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Об этом свидетельствуют показатели, озвученные директором департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктором Зайвенко в ходе брифинга.

"Если сравнить с 1996 годом, покупательная способность банкноты 1 гривня на сегодня составляет около 7 копеек, 2 гривни – 14 копеек, 5 гривень – 36 копеек, 10 гривень – 71 копейку", - сказал Зайвенко.

По его словам, монеты мелких номиналов в Украине утратили покупательную способность, а расходы на изготовление таких монет сейчас превышают их стоимость.

Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня.

В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни.

С 2019-2020 года регулятор анонсировал выпуск в обращение монет номиналом 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.

С 1 июля Нацбанк прекращает чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, а также вводит правила округления общей суммы покупки за наличные в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек.