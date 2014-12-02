Ограничения на снятие и покупку валюты продлили до марта

Национальный банк Украины продлил до марта 2015 года ограничение на снятие наличной валюты с текущих и депозитных счетов в эквиваленте 15 тыс. грн в сутки на одного клиента.

Об этом говорится в постановлении правления НБУ №758 от 1 декабря, текстом которого располагает УНИАН. Документ вступает в силу с 3 декабря 2014 года.

Регулятор также продлил ограничения на продажу наличной иностранной валюты или банковских металлов одному лицу в один рабочий день в сумме, не превышающей в эквиваленте 3 тыс. грн, в рамках одного финучреждения.

Постановлением также продлевается ограничение максимальной суммы снятия наличности со счета клиента в размере до 150 тыс. грн в день.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк для стабилизации курса гривни, которая с начала года обесценилась к доллару США почти в 2 раза, установил ряд ограничений на валютном рынке, включая повышение нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 75%.

Как пояснила глава НБУ Валерия Гонтарева, установленные ограничения являются временными и будут отменены по мере стабилизации валютного рынка. В частности, по ее словам, следующим шагом может стать отмена ограничений по досрочному изъятию валютных депозитов и запрета на выплату банками дивидендов.