Финучреждения обязаны принимать у населения копейки - НБУ

Монеты мелкого номинала остаются законным средством платежа.

Финансовые учреждения обязаны принимать у населения монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, поскольку они остаются законным средством платежа.

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Об этом сообщил журналистам директор департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко в ходе брифинга о прекращении с 1 июля чеканки мелких монет и введении правил округления общей суммы покупки.

"Финансовые учреждения обязаны принимать для обмена монеты мелких номиналов на монеты больших номиналов или на банкноты. Как и для расчетов, для зачисления на вклад, при проведении платежей", - сказал Зайвенко.

По его словам, в последнее время выросло количество жалоб граждан на финучреждения, некоторые из которых отказываются принимать монеты мелких номиналов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 1 июля прекращает чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, а также вводит правила округления общей суммы покупки за наличные в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек.