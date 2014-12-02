Свободовцы предложили Раде ввести для украинцев новый военный сбор

Об этом сказано в проекте закона, зарегистрированного на сайте парламента, авторами которого являются шесть депутатов - Юрий Левченко, Олег Осуховский, Андрей Ильенко, Юрий Бублик, Александр Марченко и Николай Головко.

Проектом закона также предусмотрено, что физические лица, получившие годовой доход от 1 до 10 млн грн, будут единоразово облагаться налогом по ставке 15%, доходы 10-100 млн грн – 20%, доходы свыше 100 млн – 25%.

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В пояснительной записке необходимость принятия такого закона депутаты аргументируют важностью укрепления военного потенциала Украины. «Во время, когда украинские военнослужащие, работники правоохранительных органов и другие участники боевых действий на востоке Украины, рискуя жизнью, героически защищают Украину от террористов и военной агрессии, возникает необходимость поиска дополнительных источников наполнения государственного бюджета для укрепления военного потенциала и обороноспособности страны», - сказано в записке.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Верховная Рада одобрила изменения в Налоговый кодекс, согласно которым временно, до 1 января 2015 года, был введен новый общегосударственный военный сбор по ставке 1,5% с доходов физических лиц в форме зарплаты, поощрительных и компенсационных выплат, других выплат и вознаграждений.

По оценкам правительства, введение военного сбора позволит дополнительно привлечь в госбюджет 2,9 млрд грн. При этом Министерство финансов в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2015 год приняло решение подготовить предложения о продлении срока действия военного сбора в размере 1,5% на весь 2015 год.

Аннексировав Крым, Россия продолжила антиукраинскую агрессию на территории Донбасса. В Донецкую и Луганскую области были отправлены российские наемники и профессиональные убийцы.

Россия регулярно через неохраняемые участки границы снабжала террористов вооружением, в том числе тяжелой бронетехникой, реактивными системами залпового огня "Град", "Ураган", что позволяло им регулярно обстреливать не только лагеря и блокпосты сил АТО, но и жилые дома, в результате чего гибнут мирные граждане.

В конце лета, пытаясь сорвать наступление украинской армии, Россия ввела регулярные части на территорию Украины.

В Минске, 5 сентября, было подписано соглашение о прекращении огня в Донбассе. Однако террористы не соблюдают достигнутые договоренности, а с еще большим ожесточением подвергают обстрелам жилые кварталы и населенные пункты.

Одновременно у границ на территории России отмечается концентрация спецназа ГРУ Генштаба России.