НБУ подтвердил: белорусский «Паритетбанк» снова подал заявку на покупку украинской «дочки» «Сбербанка»

В марте 2018 года Нацбанк отказал в согласовании в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.

Национальный банк Украины подтвердил получение повторного ходатайства Белорусского государственного «Паритетбанка» о приобретении существенного участия в украинской дочерней структуре российского государственного «Сбербанка».

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«Сейчас полученные НБУ документы для согласования приобретения существенного участия в ПАО «Сбербанк» находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно», - говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

В Нацбанке напомнили, что согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности» регулятор рассматривает документы для согласования приобретения существенного участия в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов.

«При рассмотрении пакета документов Национальный банк проверяет соответствие деловой репутации инвестора, его финансовое состояние и источники происхождения средств требованиям, установленным в Законе Украины «О банках и банковской деятельности» и в Положении о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Белорусский государственный «Паритетбанк» после отказа ему в приобретении существенного участия в украинской дочерней структуре российского «Сбербанка» в конце июня снова подал документы в Национальный банк Украины для приобретения финучреждения.

В марте 2018 года Нацбанк отказал «Паритетбанку» в приобретении им существенного участия в «Сбербанке» в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.

«Паритетбанк» основан в 1991 году и занимает 15-е место в Республике Беларусь по размеру активов. Основным акционером финучреждения является Республика Беларусь (99,83%), остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2500 частным лицам.

Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. В 2017 году банк получил 132 млн грн прибыли.

С марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.