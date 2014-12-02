Прокуратура Киева еще не видела решения суда по Гонтаревой, дело пока не заводили

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Киевской прокуратуры Алена Яхно на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, во вторник, 2 декабря, в ряде СМИ появилась информация о решении Печерского суда, согласно которому Генпрокуратура обязана начать расследование в отношении главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой по подозрении в манипулировании валютным курсом, что повлекло убытки для страны.

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«Спешу сообщить, что в отношении Гонтаревой в прокуратуре Киева пока нет никаких производств. Вчерашнее решение Печерского суда, о котором сообщили СМИ, к нам еще не приходило. Мы его ждем с нетерпением», - написала Яхно.

В то же время, она отметила, что данное решение суда обжалованию не подлежит, поэтому прокуратура будет его выполнять при получении.

Как сообщал УНИАН, внефракционные депутаты Дмитрий Святаш и Валерий Писаренко предлагают Верховной Раде обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с инициативой внести на рассмотрение парламента предложение об увольнении с поста главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Информация об увольнении главы НБУ периодически появляется в СМИ, что, по мнению регулятора, связано с желанием отдельных политических сил или личностей расшатать ситуацию в Украине. Гонтарева неоднократно опровергала информацию о намерении уйти в отставку, подчеркивая, что если Президент предложит ей уйти с поста главы НБУ, она сопротивляться не станет.