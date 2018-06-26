В Нацбанке рассказали, сколько уже выпустили в обращение новых монет номиналом 1 и 2 гривни

Нацбанк выпустил в обращение около 7 млн монет номиналом 1-2 гривни.

Национальный банк Украины с 27 апреля выпустил в обращение около 7 миллионов новых монет номиналом 1 и 2 гривни, сообщил журналистам директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

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По его словам, пока количество таких монет в обращении незначительное, так как они выпущены недавно и вводятся в обращение постепенно – путем замены банкнот соответствующих номиналов, изымаемых из обращения.

«До сегодняшнего дня мы ввели в обращение незначительное количество этих монет – около 7 миллионов монет 1-2 гривни», - сказал Зайвенко.

Представитель НБУ отметил, что еще рано говорить о влиянии этого шага на наличное обращение, так как не все граждане видели эти монеты.

Также он напомнил, что в 2018 году Нацбанк отчеканит 140 миллионов монет номиналом 1 грн и 145 млн монет номиналом 2 грн, которые будут постепенно запущены в обращение.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 27 апреля ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 грн, которые постепенно заменят бумажные банкноты соответствующего номинала.

Согласно планам регулятора, озвученным в середине марта, специально бумажные банкноты изыматься из обращения не будут, но их выпуск прекращается.

С 2019-2020 года регулятор анонсировал выпуск в обращение монет номиналами 5 и 10 гривень, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.