Кабмин предлагает депутатам увеличить объем госзаимствований

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины внести изменения в закон Украины о государственном бюджете на 2014 год и увеличить до конца текущего года объем внешних и внутренних государственных заимствований на 8,3 млрд грн и 5,6 млрд грн соответственно, говорится в правительственном законопроекте, опубликованном на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к документу отмечается, что увеличение госзаимствований необходимо для обслуживания госдолга. «Увеличить в связи с девальвацией национальной валюты расходы на погашение государственного долга за счет увеличения государственных заимствований, - говорится в пояснительной записке. - В том числе увеличить государственные внутренние заимствования на 5,58 млрд грн, внешние государственные заимствования – на 8,25 млрд грн, увеличить погашение государственного внутреннего долга на 616,4 млн грн, увеличить погашение государственного внешнего долга на 13,2 млрд грн».

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Как сообщал УНИАН, государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета Украины в иностранной валюте в январе-ноябре 2014 года достигли 8,941 млрд долл. По информации Минфина, наибольший объем валютных средств в размере 6,631 млрд долл. привлечен на внешнем рынке. Крупнейшими кредиторами стали Международный валютный фонд, предоставивший в январе-ноябре валютные займы на 2,978 млрд долл., а также Международный банк реконструкции и развития (группа Всемирного банка) – 1,247 млрд долл. И Европейский Союз – 1,131 млрд долл.

Также за этот период был привлечен заем посредством выпуска облигаций под гарантии правительства США в размере 1 млрд долл. На внутреннем рынке в январе-ноябре получены валютные займы на 713,4 млн долл. посредством размещения ОВГЗ.

Также сообщается, что в январе-ноябре Украина выплатила в счет погашения и обслуживания валютных заимствований 11,151 млрд долл., в том числе 7,068 млрд долл. выплачено из госбюджета, 2,413 млрд долл. заплатил Национальный банк, 1,670 млрд долл. – НАК «Нафтогаз Украины» по евробондам 2009 года выпуска, гарантированным государством.

В разрезе кредиторов наибольший объем платежей за указанный период выплачен правительством и Нацбанком в пользу МВФ – на 3,514 млрд долл., а также держателям валютных евробондов – по 1 млрд долл. на внутреннем и внешнем рынках.

По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет – с 2014 по 2018 годы.