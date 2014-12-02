Нацбанк продолжает снижать официальный курс гривни

НБУ сегодня снова снизил курс национальной валюты.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 2 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 1510.6043 грн (с 14.00 1 декабря – 1505.6413); 100 евро – 1883.5725 (с 14.00 1 декабря – 1879.4920); 10 российских рублей – 2.9158 (с 14.00 1 декабря – 3.0527). Читайте такжеОграничения на снятие и покупку валюты продлили до мартаКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе для определения равновесного курса 2 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,1070 грн/долл. Общий объем заявок субъектов рынка составил 17,8 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,1000 грн/долл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter