Украине осталось выполнить одно условие МВФ для получения кредита - пересмотреть цены на газ

По словам главы совета НБУ, прибытие очередной миссии Фонда ожидается к осени.

Украина выполнила все обязательства для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, кроме пересмотра цен на газ для населения.

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Об этом сообщил глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в эфире одного из телеканалов.

«Фактически среди взятых Украиной обязательств не выполненным остался только ценовой вопрос - относительно цен на газ для населения - но сейчас над этим интенсивно работают группы экспертов из Украины и МВФ», - сказал Данилишин.

По его словам, наша страна сейчас не стоит на пороге дефолта и имеет все возможности выполнять взятые на себя обязательства.

«Мы не получаем соответствующие средства от МВФ уже с апреля 2017 года. Как видим, мы живем и справляемся со взятыми на себя обязательствами. В частности, отдаем средства МВФ», – добавил Данилишин.

Глава совета НБУ также отметил, что прибытие очередной миссии Фонда для ревизии выполнения Украиной обязательств по программе ожидается к осени.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.