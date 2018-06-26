Госбюджет Украины ушел в минус на 9 миллиардов

Годом ранее госбюджет был сведен с профицитом в 26,5 млрд грн.

Государственный бюджет Украины за январь-май 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 9,176 млрд грн против 26,468 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.

Читайте такжеГосдолг Украины в мае сократился в долларовом эквиваленте на 1% - Минфин

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом на уровне 14,584 млрд грн, что в 3,5 раза ниже профицита за аналогичный период предыдущего года в размере 50,479 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 млрд грн, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.

Госбюджет Украины на 2018 год устанавливает предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.