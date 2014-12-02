Из-за АТО благотворительную финпомощь из-за рубежа освободили от обязательной продажи на межбанке

Об этом говорится в постановлении правления НБУ №758 от 1 декабря, текстом которого располагает УНИАН. Документ вступает в силу с 3 декабря 2014 года.

«Не подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины поступления в иностранной валюте, поступившие в качестве благотворительной помощи в пользу ее получателей», - говорится в постановлении.

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Как сообщается в комментарии регулятора в сети Facebook, Нацбанк принял такое решение, учитывая важность благотворительной деятельности в условиях проведения антитеррористической операции на территории Украины. Тем не менее, в постановлении не уточняется, что речь идет именно о благотворительной помощи для нужд АТО.

Согласно постановлению, регулятор с целью развития сотрудничества с международными финансовыми институтами разрешил резидентам-гарантам (поручителям), получившим индивидуальную лицензию НБУ, переводить иностранную валюту на выполнение обеспеченных гарантией обязательств по кредитам, предоставленным международными финансовыми организациями или иностранными экспортно-кредитными агентствами.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продлил срок действия требований по обязательной продаже экспортерами 75% валютной выручки до 3 марта 2015 года. Также продлено действие ограничения сроков расчетов по экспортно-импортным операциям до 90 календарных дней. Помимо этого, регулятор продлил ограничения максимальной суммы наличности, снимаемой со счета клиента, до 150 тыс. грн в день, продажу наличной валюты в одни руки - эквивалентом 3 тыс. грн в день, снятие валютных средств со счетов через кассы и банкоматы, а также валютные переводы без подтверждающих документов - эквивалентом 15 тыс. грн в день.

Регулятор отмечает, что продление антикризисных мер вызвано текущим состоянием отечественной экономики и стремлением сохранить положительные тенденции на валютном рынке.

Как пояснила глава НБУ Валерия Гонтарева, установленные ограничения являются временными и будут отменены по мере стабилизации валютного рынка. В частности, по ее словам, следующим шагом может быть отмена ограничений по досрочному изъятию валютных депозитов и запрета на выплату банками дивидендов.