Более половины вкладчиков «Дельта Банка» за 2,5 года не пришли за возмещением

Всего в период выплат за получением возмещения обратились 254 тыс. вкладчиков банка.

Более 311 тысяч вкладчиков ликвидируемого «Дельта Банка» за 2 с половиной года выплат - с октября 2015 года - так и не обратились за получением возмещения по своим вкладам на общую сумму 513,2 млн грн.

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Как сообщается на сайте Фонда, всего в период выплат за получением возмещения обратились 254 тыс. вкладчиков банка, которым уже выплачено 15,69 млрд грн.

«Фонд гарантирования вкладов физических лиц призывает всех вкладчиков «Дельта Банка», которые еще не получили гарантированную сумму, обратиться в любое отделение одного из тринадцати банков-агентов», - сообщается на сайте Фонда.

Фонд подчеркивает, что для повышения оперативности доступа вкладчиков подключил «Дельта Банк» к автоматизированной системе выплат, после чего за два месяца вкладчики банка получили почти 22,3 млн грн.

Также сообщается, что к автоматизированной системе выплат одновременно подключены 13 банков-агентов, включая «Укргазбанк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», ПУМБ, «Правэкс-Банк», «ТАСкомбанк», «Пивденный», «Ощадбанк», «Идея банк», «ПриватБанк», «Банк инвестиций и сбережений», «Универсал банк», «Мегабанк», а общая сумма полученных вкладчиками средств с помощью системы превышает 5 млрд грн.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей в 29,39%. Со 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация, а с 8 октября 2015 года Фонд гарантирования приступил к ликвидации финучреждения.