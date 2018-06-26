Курс гривни от Нацбанка: доллар завтра подорожает, евро подешевеет

Официальный курс НБУ на 27 июня: 100 USD – 2618.9170 грн; 100 EUR – 3056.7999 грн; 10 RUR – 4.1709 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2618.9170 (26 июня – 2617.3625)

100 EUR – 3056.7999 (26 июня – 3062.3141)

10 RUR – 4.1709 (26 июня – 4.1579)

Во вторник, 26 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютнрынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,18/26,20 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 2 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,53/30,56 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1892 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 556 сделок на сумму 431,26 млн долл.