Доллар в России из-за падения цен на нефть снова поднялся выше 53 рублей, евро - выше 66

Курс евро на Московской бирже по состоянию на 14.55 мск вторника вырос на 2,15 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и составил 66,05 рубля, курс доллара вырос на 1,79 рубля - до 53,01 рубля, сообщает Прайм.

В начале сегодняшних торгов курс доллара снижался до уровня 50,3 рубля, евро - до 62,89 рубля, а стоимость барреля нефти Brent -1,62% поднималась на 0,5% - до 73,03 доллара. Однако затем нефть возобновила падение и по состоянию на 15.15 мск баррель Brent подешевел на 1% - до 71,8 доллара.

Читайте такжеРубль снова падает из-за неутешительных перспектив российской экономикиКак сообщал УНИАН, российский рубль уже в течение продолжительного времени стремительно девальвирует из-за сильного снижения цен на нефть и санкций Запада относительно России по причине ее агресии против Украины, в частности оккупации Крыма.

Нефть из-за решения ОПЕК в прошлый четверг не снижать добычу стремительно дешевеет. Соответственно, продолжается и обвал рубля.