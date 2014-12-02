Свободовцы предлагают удвоить военный сбор с зарплат больше 10 тыс. гривень

Об этом сказано в законопроекте, зарегистрированном на сайте парламента, авторами которого являются Юрий Левченко, Олег Осуховский, Андрей Ильенко, Юрий Бублик, Александр Марченко и Николай Головко.

Согласно проекту закона, ставка военного сбора будет дифференцированной.

В частности, с зарплаты, других выплат и вознаграждений в размере от 5 до 7 тысяч в месяц депутаты от «Свободы» предлагают взимать 2% сбор.

Зарплата от 7 тыс. грн до 10 тыс. грн будет облагаться 2,5% сбором, свыше 10 тыс. грн – 3%.

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При этом действующая ставка сбора в 1,5% будет взиматься со среднемесячных доходов в размере от 4,5 до 5 тыс. грн.

С доходов от 4,5 тыс. до 4 тыс. грн, согласно законопроекту, будет взиматься 1%, от 4 до 3,5 тыс. грн - 1%, от 3,5 до 3 тыс. грн – 0,5%. Сумма меньше 3 тыс. грн будет облагаться сбором в размере 0,3%.

Минимальную зарплату депутаты предлагают военным сбором не облагать.

Как сообщал УНИАН, депутаты от «Свободы» также зарегистрировали в Раде законопроект, которым предложили установить единоразовый военный сбор в размере 10% с годовых доходов физлиц свыше 500 тыс. грн. Доход физических лиц от 1 до 10 млн грн в год предлагается единоразово облагать налогом по ставке 15%, доходы 10-100 млн грн – 20%, доходы свыше 100 млн – 25%.

В середине лета Верховная Рада одобрила изменения в Налоговый кодекс, согласно которым временно, до 1 января 2015 года, был введен новый общегосударственный военный сбор по ставке 1,5% с доходов физических лиц в форме зарплаты, поощрительных и компенсационных выплат, других выплат и вознаграждений.

Ранее Министерство финансов в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2015 год приняло решение подготовить предложения о продлении срока действия военного сбора в размере 1,5% на весь 2015 год.

Военный сбор поможет улучшить финансирование украинской армии, которая противостоит вооруженным до зубов российским наемникам и регулярной российской армии на Донбассе.