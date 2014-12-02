ЕБРР открыл представительство во Львове

"ЕБРР расширяет свое региональное присутствие в Украине открытием представительства во Львове. Новый региональный офис, который был открыт сегодня, поможет укрепить сотрудничество банка с компаниями в западных регионах страны в соответствии с обязательствами банка по активизации усилий в Украине", - сообщили в пресс-службе.

Как ожидается, деятельность представительства во Львове будет сосредоточена на поддержке предприятий малого и среднего бизнеса. В банке напомнили, что общий портфель проектов ЕБРР только по Львовской области составляет порядка 250 млн евро.

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«Кроме того, ЕБРР очень активно поддерживает развитие инфраструктуры Львова, предлагая современные решения в сфере городского общественного транспорта и районного централизованного теплоснабжения. Банк также сыграл важную роль в усилении положения Львова в качестве делового центра, обеспечив совместное финансирование автодороги M06 (Киев-Чоп)», - отметили в пресс-службе ЕБРР.

Ранее УНИАН сообщал, что ЕБРР готов увеличить финансовую поддержку Украины.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на октябрь 2014 года, банк взял обязательства относительно предоставления около 9,8 млрд евро (12,4 млрд долл. США) в рамках 337 проектов в стране.

По итогам 2014 года ЕБРР планирует инвестировать в Украину порядка 1 млрд евро, в то же время в марте текущего года в ЕБРР подчеркивали, что готовы предоставить Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года в рамках международной программы финансовой помощи для поддержки структурных и макроэкономических реформ. При этом отмечалось, что сумма кредитования может быть больше, если «позволит экономическая ситуация».