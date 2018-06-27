В Украине сократилась доля неработающих кредитов

По данным НБУ, доля неработающих кредитов в мае сократилась до 56,1%.

Доля неработающих кредитов в украинской банковской системе в мае сократилась до 56,09% с 56,18% месяцем ранее. Читайте такжеУкраинские банки готовы объединиться для возврата проблемных кредитов - НБУ Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем таких кредитов на начало июня составил 628,695 млрд грн, что практически соответствует уровню на начало мая. Справка УНИАН. Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины на 1 января 2018 года составила 54,5%, а их объем – 595 млрд грн.

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