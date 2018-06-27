В Украине сократилась доля неработающих кредитов
08:59, 27 июня 2018Финансы
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По данным НБУ, доля неработающих кредитов в мае сократилась до 56,1%.
Объем неработающих кредитов составил 628,695 млрд грн / фото УНИАН
Доля неработающих кредитов в украинской банковской системе в мае сократилась до 56,09% с 56,18% месяцем ранее.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем таких кредитов на начало июня составил 628,695 млрд грн, что практически соответствует уровню на начало мая.
Справка УНИАН. Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины на 1 января 2018 года составила 54,5%, а их объем – 595 млрд грн.
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