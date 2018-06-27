В Нацбанке объяснили, почему гривня обесценилась в 14 раз (инфографика)

НБУ объясняет снижение покупательной способности гривни следствием экономических кризисов.

Национальный банек Украины объясняет снижение покупательной способности гривни, которая с момента введения в обращение снизилась в 14 раз, следствием экономических кризисов, которые сопровождались инфляцией и девальвацией.

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Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

«Изменение покупательной способности национальной валюты - неизбежное следствие изменений в экономике любой страны, которая проходит через периоды и экономического роста, и кризисов. Макроэкономические изменения в Украине на протяжении лет, прошедших со времен денежной реформы в 1996 году, не могли не сказаться на количестве потребительских товаров, которые можно купить за одинаковое количество гривень», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, наибольшие падения покупательной способности гривны пришлись на кризисные периоды 1996, 1998-2000, 2004 и 2008 годов, когда гривна потеряла большую часть своей первоначальной покупательной способности.

НБУ отмечает, что рост уровня цен сопровождался и соответствующими изменениями в номинальных и реальных доходах населения (в частности, среднедневная заработная плата по сравнению с 1996 годом выросла более чем в 50 раз). Кроме того, существенно возросла роль безналичных расчетов, и изменились модели поведения потребителей.

Как сообщал УНИАН, покупательная способность национальной валюты Украины с момента введения ее в обращение в 1996 году снизилась в 14 раз. Если сравнить с 1996 годом, покупательная способность банкноты 1 гривня на сегодня составляет около 7 копеек, 2 гривни – 14 копеек, 5 гривень – 36 копеек, 10 гривень – 71 копейку.

В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня.

В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни.

С 2019-2020 года регулятор анонсировал выпуск в обращение монет номиналом 5 и 10 гривень, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.

С 1 июля Нацбанк прекращает чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, а также вводит правила округления общей суммы покупки за наличные в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек.